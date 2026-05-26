Mini-Wald im „Affolter“: Nordheim am Main testet revolutionäre Pflanzmethode für Obstbäume
NORDHEIM AM MAIN / NÜRNBERG – Wie zieht man junge Bäume in Zeiten des Klimawandels so heran, dass sie extrem widerstandsfähig werden und gleichzeitig kaum Pflege oder künstliche Bewässerung benötigen? Die Weinbaugemeinde Nordheim am Main geht hier ab sofort völlig neue, innovative Wege. Unterstützt vom Energieversorger N-ERGIE erprobt die Kommune ein cleveres Pflanzkonzept, das die Natur einfach sich selbst überlässt – und dabei Kosten und Arbeit spart.
Entwickelt wurde dieser besondere Ansatz vom Weißenburger Baumschulinhaber Gerd Meyer und dem Forstwirt Johannes Wagner. Das Prinzip bricht mit traditionellen Methoden: Statt Bäume isoliert und mit großem Abstand zu setzen, wird hier auf das Prinzip der Pflanzengemeinschaft gesetzt.
Das Prinzip „Affolter“: Ein geschütztes Mikroökosystem
Das Geheimnis des Erfolgs liegt auf einer eng begrenzten Fläche von gerade einmal 1,25 mal 1,25 Metern – einem sogenannten „Affolter“.
Innerhalb dieses geschützten Bereichs werden bewusst mehrere junge Bäume zusammen mit verschiedenen Begleitsträuchern und Grünpflanzen extrem dicht aneinandergesetzt. Die Idee dahinter:
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Natürliche Selektion: Die Setzlinge treten in einen natürlichen Wettbewerb und nutzen gleichzeitig Synergieeffekte bei der Nährstoff- und Wasserversorgung. Am Ende setzt sich genau die Baumart durch, die perfekt mit den Bedingungen vor Ort zurechtkommt.
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Kein Plastik, viel Natur: Die gesamte Fläche kommt ohne künstliche Kunststoffe aus. Es werden ausschließlich natürliche Materialien wie Totholz und Laub verwendet. Das schützt den Boden vor dem Austrocknen und bietet gleichzeitig einen wertvollen Lebensraum für Insekten und Kleintiere.
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Minimaler Aufwand: Durch das dichte, waldähnliche Mikroökosystem reguliert sich die Fläche selbst. Ein zeitintensiver Rückschnitt oder regelmäßiges, künstliches Bewässern fallen komplett weg.
Frisches Obst für den Weinlehrpfad
Die Gemeinde Nordheim am Main hatte bei dem Projekt die Wahl zwischen drei verschiedenen Ausrichtungen: klimaangepassten Schattenbäumen, klassischen Waldbäumen oder einer Variante mit Obstgehölzen. Die Entscheidung fiel schnell auf die letzte Option. Die neuen Mini-Wälder wurden direkt am beliebten Nordheimer Weinlehrpfad angelegt.
„Wir sind sehr gespannt, welche Birnen- und Kirschensorten hier heranwachsen und in einigen Jahren auch reiche Ernte bringen werden“, freut sich Bürgermeisterin Sibylle Säger und bedankte sich bei der N-ERGIE für die Möglichkeit, diese zukunftsweisende Methode gleich doppelt im Gemeindegebiet zu testen.
Auch Jürgen Lang, Kommunalmanager der N-ERGIE, lobte das Projekt als wichtiges Zeichen für Umweltbewusstsein und verantwortungsvollen Weitblick in der Region.
Regionaler Ökostrom finanziert das Klimaprojekt
Möglich gemacht wird die Aktion durch die Kunden der N-ERGIE und deren Entscheidung für das Ökostromprodukt STROM PURNATUR. Bei diesem Tarif ist ein sogenannter „Fördercent“ integriert:
Pro verbrauchter Kilowattstunde Strom fließt automatisch ein Cent direkt in regionale Umwelt- und Artenschutzprojekte. Neben innovativen Baumpflanzungen wie in Nordheim werden über diesen Topf auch Biodiversitäts-Initiativen sowie Umweltprojekte an Schulen und Kindertagesstätten im gesamten Netzgebiet finanziert.
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