Auto IU

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei
Foto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr hat ein 32-jähriger Mann am Würzburger Hauptbahnhof mutwillig einen Feueralarm ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten eine zerbrochene Scheibe an einem Druckknopfmelder fest, woraufhin eine sofortige Videoauswertung der Bundespolizei den Tatverdächtigen identifizierte.

Der litauische Staatsangehörige konnte noch im Bahnhofsbereich festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,82 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, muss sich jedoch nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfemitteln verantworten.

Johanniter Hausnotruf testen
Deine

An dem Einsatz waren insgesamt 17 Kräfte der Würzburger Feuerwehr sowie Beamte der Bundes- und Landespolizei beteiligt. Durch das schnelle Eingreifen und die Videoüberwachung konnte der Verursacher innerhalb kurzer Zeit gefasst werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Ohne Kabel und voller Möglichkeiten: Die neuen akkubetriebenen Küchengeräte ZWILLING XTEND

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

OB-Wahl 2026 in Schweinfurt: Es wird eine Stichwahl zwischen Hofmann und Schulte geben

9. März 2026
Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

9. März 2026
Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

9. März 2026
Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)