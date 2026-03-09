Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei
WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr hat ein 32-jähriger Mann am Würzburger Hauptbahnhof mutwillig einen Feueralarm ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten eine zerbrochene Scheibe an einem Druckknopfmelder fest, woraufhin eine sofortige Videoauswertung der Bundespolizei den Tatverdächtigen identifizierte.
Der litauische Staatsangehörige konnte noch im Bahnhofsbereich festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,82 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, muss sich jedoch nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfemitteln verantworten.
An dem Einsatz waren insgesamt 17 Kräfte der Würzburger Feuerwehr sowie Beamte der Bundes- und Landespolizei beteiligt. Durch das schnelle Eingreifen und die Videoüberwachung konnte der Verursacher innerhalb kurzer Zeit gefasst werden.
