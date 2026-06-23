„Mission Bildung“ im Sommer: Neue Quartalsbroschüre der vhs Rhön-Grabfeld erscheint
RHÖN-GRABFELD – Am kommenden Wochenende finden alle Haushalte in Rhön-Grabfeld sowie im östlichen Landkreis Bad Kissingen die neue Programmbroschüre der vhs Rhön-Grabfeld gGmbH in ihrem Briefkasten. Die 16-seitige Ausgabe bietet einen kompakten Überblick über das Kursangebot für die Monate Juli, August und September 2026.
Sommer-Konzept: Lernen, Bewegung und Freizeit
Entgegen der Annahme, im Sommer würde das Bildungsangebot ruhen, setzt die vhs unter dem Motto „Mission Bildung“ auf eine Vielfalt für Daheimgebliebene. Das Programm umfasst Angebote in Innenräumen sowie zahlreiche Aktivitäten im Freien.
Highlights aus dem Sommerprogramm:
-
Sport & Bewegung: Stand-up-Paddling am Badesee Sulzfeld, geführte Kanutouren auf der Saale, Yoga-Kurse, Känguru-Training (Mutter & Kind), Qi Gong und Tai Chi im Kurpark Ostheim.
-
Kreativität & Kulinarik: Workshops zu Sommerküche, Kräuterkunde, der Herstellung natürlicher Erfrischungsgetränke, Binden von Sommerkränzen sowie Strickkurse.
-
Digitales & Sprachen: Neben Sprachkursen bietet die vhs Schulungen zu Computer- und Smartphone-Grundlagen sowie den Themenbereich ChatGPT an.
Digitales Angebot als Ergänzung
vhs-Leiter Florian Schmitt betont, dass die Broschüre lediglich einen Ausschnitt des Programms darstellt. Das vollständige und stets aktualisierte Angebot ist ganzjährig unter www.die-vhs.de zu finden. Dort ermöglichen Such- und Filterfunktionen eine gezielte Auswahl nach Ort, Thema oder Termin.
Informationen zur Anmeldung
-
Online: Buchungen direkt über www.die-vhs.de
-
E-Mail: kundenservice@die-vhs.de.
-
Postalisch/Vor Ort: Anmeldeformular aus der Broschüre nutzen oder die Bildungsstandorte in Mellrichstadt, Bad Neustadt und Bad Königshofen besuchen.
-
Rabatte: Bürgerinnen und Bürger der Gesellschafterkommunen erhalten 10 % Rabatt; bei Online-Buchungen gibt es zusätzlich 5 % Nachlass.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!