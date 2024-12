Mit 1,14 Promille unterwegs

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am 13. Dezember 2024 gegen 20:30 Uhr wurde ein 58-jähriger Mazda-Fahrer in der Würzburger Straße in Karlstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch wahr, der vom Fahrer ausging. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,14 Promille. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden, und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.