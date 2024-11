Mit 1,4 und 2,4 Promille in einer Bar am Markt in Streit geraten

SCHWEINFURT – Am Samstagmorgen, gegen 04:35 Uhr, kam es in einer Bar am Schweinfurter Markt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 41-jähriger Mann geriet mit einem 30-jährigen in Streit, der eskalierte.

Im Verlauf des Streits packte der Ältere den Jüngeren am Genick und schlug dessen Kopf mehrfach auf einen Tisch.

Der Geschädigte erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht werden. Beide Männer standen erheblich unter Alkoholeinfluss: Der Beschuldigte hatte einen Atemalkoholwert von 1,40 Promille, der Geschädigte sogar 2,40 Promille.

Gegen den 41-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.