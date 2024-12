Mit 1,6 Promille Unfall gebaut

OERLENBACH – Alkoholbedingter Unfall mit Kleintransporter

Am 23.12.2024 um 18:00 Uhr fuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Hauptstraße in Oerlenbach. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Bad Kissingen kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht. Zudem wurde der Führerschein des 64-Jährigen sichergestellt.

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.