Mit 2,26 Promille in Schlangenlinien auf B13 unterwegs

EIBELSTADT – Gleich mehrfach gegen das Gesetz verstoßen hat am Donnerstagmorgen ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg, der betrunken und ohne Fahrerlaubnis auf der B13 unterwegs war. Mit einem Atemalkoholwert von 2,26 Promille brachte er laut Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr – verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete gegen 9 Uhr, dass ein roter Mini Cooper in Höhe Eibelstadt in Schlangenlinien in Richtung Würzburg fahre. Die Frau folgte dem Fahrzeug und beobachtete, wie es wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet. Wenig später bog der Pkw in Würzburg entgegen der Einbahnstraße in die Stettiner Straße ein. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug dort.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und erheblich alkoholisiert war. Zudem hatte er das Fahrzeug offenbar ohne Wissen der Halterin an sich genommen.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und übergab die Fahrzeugschlüssel an die Eigentümerin. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs strafrechtlich ermittelt.