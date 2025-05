Mit Alkohol ging es gegen eine Hauswand

KITZINGEN – In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen eine Verkehrsunfallflucht mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.

Ein 45-jähriger VW-Fahrer kollidierte mit einer Hauswand, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Der Fahrer wurde vor Ort angetroffen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde die Fahrerlaubnis des Mannes vorläufig entzogen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund Alkohols und Unfallflucht eingeleitet.