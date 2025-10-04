Auto IU
Mit Augenzwinkern und einer Portion Ironie – Markt Werneck lädt zum 14. Poetry Slam
WERNECK – Am Freitag, den 10. Oktober, findet im Café Baltasar die 14. Ausgabe des Poetry Slam Werneck statt. Ab 19:30 Uhr treten Wortakrobaten und Bühnenpoeten mit Texten über das Leben, die Liebe, den Alltag und gesellschaftliche Themen gegeneinander an. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Manfred Manger, musikalisch begleitet von DJ A-Ray.
Fünf renommierte Slammer aus Deutschland werden in Werneck ihre Werke präsentieren:
Die Poeten des Abends
- „GAX“ Axel Gundlach (Frankfurt am Main): Der künstlerische Dutzendsassa – Autor, Kabarettist, Slammer und Dadaist – ist für seine abwechslungsreichen Texte bekannt. Sein Stil ist humorvoll bis surreal, hat aber fast immer einen scharfzüngigen, gesellschaftskritischen Kern. Er ist der amtierende Trize-Landesmeister Hessen (2024) und Preisträger der Heinrich-Heine-Gesellschaft (2016).
- Nya Ditt (Fürth): Die zweifache U20-Frankenmeisterin und amtierende U20-Landesmeisterin Bayern sammelt trotz ihres jungen Alters bereits auf großen Bühnen im In- und Ausland Erfahrung. Sie überzeugt mit Texten, die ihre Leidenschaft für Pädagogik und ihre humorvolle Sicht auf den Alltag vereinen.
- Hannah Haberberger (Fürth): Die Slam Poetin, Theaterautorin und Veranstalterin ist bekannt für ihre lyrischen, lauten, lustigen und leisen Texte, die oft „weird und frech“ sind, aber gnadenlos charmant bleiben. Die Germanistin, die Texte über Brot, Insekten und Dorfdiscos schreibt, wurde 2022 fränkische und bayerische Trizemeisterin im Poetry Slam.
- Thomas Schmidt (Schwabach): Der Gymnasiallehrer und Frankenmeister von 2016 ist bekannt für seine heiteren, zuweilen politischen Texte, die die Widrigkeiten des Alltags thematisieren. Er ist davon überzeugt, dass man die Absurdität des Alltags am besten mit Ironie erträgt.
- Sylvia Brunner (Neunkirchen): Sie kam später zum Poetry Slam, nachdem sie ursprünglich Kinderbuchautorin werden wollte und stattdessen Handelsfachwirtin und Schnittdirektrice studierte. Sie intensivierte ihr Schreiben während der Pandemie und wurde dieses Jahr erstmals für die Regionalmeisterschaft Franken 2025 nominiert.
Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) an der Rathauskasse erhältlich.
