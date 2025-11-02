Auto IU
Mit Bierflasche auf den Kopf geschlagen
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde über den Rettungsdienst eine verletzte Person in der Juliuspromenade mitgeteilt. Ein 25-jähriger Deutscher wurde nach eigenen Angaben von einer unbekannten Person mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und dabei leicht verletzt.
Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
