Mit dem Fahrrad gegen die Fahrtrichtung im Kreisverkehr – Gibt es Zeugen in Würzburg?
WÜRZBURG – Ein Falschfahrer auf einem E-Bike hat am Freitagmittag im Berliner Ring einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine 38-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 13:15 Uhr von der Martin-Luther-Straße in den Kreisverkehr einfahren, als der Radfahrer ihr entgegen der Fahrtrichtung entgegenkam und mit ihrem Wagen kollidierte. Obwohl der Mann nach einem kurzen Gespräch angab, unverletzt zu sein, setzte er seine Fahrt fort, obwohl an dem schwarzen Passat ein erheblicher Schaden von etwa 3000 Euro entstanden war.
Der flüchtige Radfahrer wird als etwa 1,70 m groß beschrieben, war dunkel gekleidet und trug einen Rucksack. Laut Zeugenaussage hatte der Mann ein asiatisches Erscheinungsbild. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer geben können, sich zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen. Da der Unfall zur Mittagszeit an einem stark frequentierten Verkehrsknotenpunkt geschah, erhoffen sich die Beamten wertvolle Informationen aus der Bevölkerung, um den Verursacher identifizieren zu können. Die Fahrerin des VW blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt, muss jedoch nun für den beträchtlichen Blechschaden an ihrem Fahrzeug eine Lösung finden.
