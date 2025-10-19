Mit den Entdecker-Dates den Traumjob finden
HASSBERGE – In den bayerischen Herbstferien 2025 finden im Landkreis Haßberge erstmals die sogenannten „Entdecker-Dates“ statt. Dieses neue Angebot zur praktischen Berufsorientierung, organisiert von Bildungsregion, Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement, ermöglicht Jugendlichen, vom 3. bis 7. November regionale Betriebe zu besuchen und erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Die kurzen „Dates“ bieten exklusive Einblicke, um Traumberufe praktisch auszuprobieren und den Prozess der Berufsorientierung zu unterstützen.
Angebote und Vorteile der Entdecker-Dates
Regionale Unternehmen aus zahlreichen Branchen beteiligen sich mit attraktiven Veranstaltungen, die vielfältige Berufsbilder abdecken. Das Spektrum der Angebote reicht von handwerklichen und technischen Berufen bis hin zu sozialen und kaufmännischen Tätigkeiten.
Beispiele für Entdecker-Dates:
- Ein Tag unterwegs mit dem Schornsteinfeger.
- Ein zweitägiger Programmierkurs.
- Betriebsführungen mit Azubis im Garten- und Landschaftsbau.
- Besichtigung der Ausbildungswerkstatt und Produktion eines eigenen Solitär-Spiels in der Industrie.
- Einblicke in den Klinikalltag, ein Kurzpraktikum bei der Polizei oder ein Schnuppertag in der Pflege.
Die Jugendlichen können selbst entscheiden, wie viele Termine sie besuchen möchten. Die Teilnahme an jedem Entdecker-Date wird mit einem Zertifikat bestätigt, das als Pluspunkt bei Bewerbungen dienen kann.
Anmeldung und Job-Messe
Interessierte Jugendliche können sich ab sofort über die Website www.firstdates-jobedition.de/entdecker-dates für die Veranstaltungen anmelden.
Vorab-Kontakt auf der Messe
Viele der Unternehmen, die Entdecker-Dates anbieten, sind auch auf der offenen Job- und Ausbildungsmesse in der Diskothek „Rainbow“ in Knetzgau vertreten. Die Messe findet am 23. Oktober von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt und kann kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden. Dort besteht die Möglichkeit, persönlichen Kontakt zu Wunschbetrieben aufzunehmen, Informationen zu sammeln und direkt einen Platz für die Entdecker-Dates zu buchen.
