Mit der Gartenschere gestochen: Spielende Kinder als Auslöser eines heftigen Streits

KITZINGEN – In einem Mehrfamilienhaus im Frankenweg kam es am Sonntag gegen 19:10 Uhr zu einem eskalierenden Nachbarschaftsstreit, bei dem auch eine Gartenschere eine Rolle spielte.

Auslöser war der Vorwurf einer 40-jährigen Anwohnerin, wonach Kinder im Garten Vogelfutter-Ringe von einem Baum gerissen hätten. Daraufhin sprach die Frau die Kinder an und wurde laut Polizei verbal ausfällig. Der 34-jährige Vater eines der Kinder kam hinzu und stellte sich schützend vor den Nachwuchs. Nach einem kurzen Wortwechsel verließ er zunächst den Garten gemeinsam mit seinen Kindern.

Kurze Zeit später kehrte er zurück, um ein Gespräch mit der Frau zu führen. Dies führte jedoch zu einer erneuten Auseinandersetzung, in deren Verlauf es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Frau soll dabei mit einer Gartenschere in Richtung des Mannes gestochen und ihn leicht am oberen Rücken getroffen haben. Der Mann blieb unverletzt und konnte der Frau die Schere abnehmen.

Die Gartenschere wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt.