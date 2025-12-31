Mit der Gemeinde Aidhausen mobil: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge spendet für „Bürgerbus“
AIDHAUSEN / SCHWEINFURT – Die Mobilität in der Gemeinde Aidhausen erfährt zum Jahreswechsel eine bedeutende Stärkung: Ein neuer, gemeindeeigener „Bürgerbus“ steht ab sofort für die Arbeit der örtlichen Vereine sowie zur Unterstützung älterer Mitbürger zur Verfügung. Das Fahrzeug ist das Ergebnis einer engen Kooperation zwischen der Gemeinde, der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge und dem Autohaus Kühnl & Eck aus Haßfurt. Ziel des Projekts ist es, das gesellschaftliche Leben zu fördern und die Versorgung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität sicherzustellen.
Die Initialzündung für das Vorhaben kam von der Gemeinde Aidhausen selbst, die für die Umsetzung starke Partner gewinnen konnte. Maßgeblich finanziert wurde die Anschaffung durch eine fünfstellige Spende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge aus Mitteln des PS-Reinertrages sowie durch die Unterstützung des Autohauses Kühnl & Eck. Während die Anschaffungskosten durch diese Partner gedeckt wurden, übernimmt die Gemeinde Aidhausen künftig die laufenden Betriebskosten des Fahrzeugs.
Im Rahmen der offiziellen Schlüsselübergabe durch den Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Peter Schleich an Bürgermeister Dieter Möhring und Bianca Gräb vom Bürgerbüro wurde die Bedeutung des Busses hervorgehoben. Schleich wünschte allen künftigen Passagieren eine allzeit gute und unfallfreie Fahrt und betonte die Freude der Sparkasse, einen direkten Beitrag zur Lebensqualität vor Ort leisten zu können. Der Bus soll ausdrücklich keine Konkurrenz zum bestehenden öffentlichen Personennahverkehr darstellen, sondern eine sinnvolle Ergänzung für spezifische Bedarfe sein.
Bürgermeister Dieter Möhring sieht in dem neuen Fahrzeug ein vielseitiges Werkzeug für die Gemeinschaft. Besonders die Vereine und Verbände der Gemeinde sollen von dem Angebot profitieren, um ihre Aktivitäten flexibler gestalten zu können. Gleichzeitig schließt der Bürgerbus eine Lücke für Senioren, denen der Weg zu Versorgungsangeboten sonst schwerfiele. Mit der Realisierung dieses Projekts unterstreichen die beteiligten Partner ihre Verbundenheit mit der Region und den sozialen Zusammenhalt in den Kommunen.
