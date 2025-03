Mit der Wechselfalle mehrere hundert Euro ergattert

KARLSTADT – Am Freitagnachmittag (28.03.) gegen 17:00 Uhr ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Würzburger Straße ein Wechselfallenbetrug.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter mit südländischem Erscheinungsbild lenkte während eines Kassiervorgangs die Verkäuferin ab und erlangte durch einen geschickten Geldwechselvorgang einen höheren dreistelligen Geldbetrag. Anschließend verließ der Betrüger den Markt zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 30 Jahre alt

Ca. 170 cm groß, leicht untersetzt

Kurzer Bart

Bekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Pullover mit einem markanten weißen Querstreifen

Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0.