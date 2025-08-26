Mit die höchste Versiegelung: Schweinfurt auf Platz 11 der deutschen Städte
SCHWEINFURT – Die Zahlen zur Flächenversiegelung in Schweinfurt verdeutlichen eine große Herausforderung für die Stadtentwicklung. Mit 55 Prozent versiegelter Flächen und einem Grünvolumen von lediglich 3,18 Prozent steht Schweinfurt auf Platz 11 der Städte über 50.000 Einwohner und somit überhaupt nicht gut da.
Natürlich beeinträchtigt die hohe Versiegelung das Grundwasser, da Regenwasser nicht in den Boden versickern kann. Gleichzeitig trägt der Mangel an Grünflächen dazu bei, dass sich die Innenstadt stärker aufheizt, da Pflanzen als natürliche Klimaanlagen fehlen. Die von der Deutschen Umwelthilfe erhobenen Daten unterstreichen die Notwendigkeit, Grünflächen in städtischen Gebieten zu erhalten oder neu zu schaffen.
Im Vergleich zu anderen deutschen Städten steht Schweinfurt in dieser Hinsicht nicht allein da. Während Städte wie Ludwigshafen mit 57,7 Prozent Versiegelung und nur 1,63 Prozent Grünvolumen noch schlechter abschneiden, zeigt das Beispiel Detmold mit lediglich 35 Prozent Versiegelung und 4,1 Prozent Grünvolumen, dass eine geringere Versiegelung und mehr Grün durchaus möglich sind.
