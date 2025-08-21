Mit Drogen im Blut, rollte der LKW besonders gut…

IPHOFEN – Während ein 44-Jähriger Lkw-Fahrer an einer Tankstelle nach seinem Tankvorgang in der Bahnhofstraße seinen Kraftstoff bezahlte, rollte sein nicht gegen das Wegrollen gesicherter Lkw von der Zapfsäule davon und stieß gegen eine Anzeigentafel auf dem Gelände.

Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf Drogenkonsum, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Gegen den Mann wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet.