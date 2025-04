Mit E-Scooter gegen Pkw gefahren

MARKTBREIT – Am späten Samstagabend kam es in der Obernbreiter Straße zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Eine 14-jährige Jugendliche war dort unterwegs, als sie einen geparkten Pkw übersah und mit diesem kollidierte. Dabei blieb sie an dem Fahrzeug hängen und stürzte.

Die Jugendliche zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen am Fuß zu. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei der jungen Fahrerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 mg/l.

In der Folge musste sich die 14-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.