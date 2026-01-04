Mit Feuerwerkskörpern auf Hausfassade geschossen – Wer kann Hinweise geben?

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – In der Silvesternacht wurde die Hausfassade des Altenheimes in der Hohmannstraße durch eine größere Personengruppe beschädigt.

Dem aktuellen Erkenntnisstand nach, schossen die Unbekannten mit Feuerwerkskörpern auf die Hausfassade und beschädigten diese hierdurch. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.