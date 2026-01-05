Auto IU

Mit Feuerwerkskörpern auf Hausfassade geschossen – Wer kann Hinweise geben?

5. Januar 2026Letztes Update 5. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – In der Silvesternacht wurde die Hausfassade des Altenheimes in der Hohmannstraße durch eine größere Personengruppe beschädigt.

Dem aktuellen Erkenntnisstand nach, schossen die Unbekannten mit Feuerwerkskörpern auf die Hausfassade und beschädigten diese hierdurch. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. Januar 2026Letztes Update 5. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)