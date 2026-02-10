MIT & FIT: Bewegung, die verbindet – seit Jahren ein starkes Präventionsangebot in Haßfurt

HASSFURT – Das Gesundheitsangebot „MIT & FIT – Begegnung durch Bewegung“ des Mehrgenerationenhauses Haßfurt verbindet seit Jahren körperliche Fitness mit sozialem Austausch für alle Generationen. Das kostenlose, monatliche Programm richtet sich primär an Seniorinnen und Senioren, fördert aber durch die Teilnahme von Jugendlichen und Kindern ganz bewusst das Miteinander im Stadtteil.

Das Ziel des Projekts ist der Erhalt von Mobilität und Gleichgewicht für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Die Übungen finden meist unter Anleitung von Friederike Schulz im Freien auf dem Mehrgenerationenparcours oder dem Yoga-Pfad statt, wobei Freude und Alltagstauglichkeit im Vordergrund stehen. Bei schlechter Witterung wird dank einer Kooperation mit dem Stadtlabor der Smart Green City auf digitale Workouts ausgewichen. Jeder Termin endet mit einem gemeinsamen Snack im Café Bistro „Offener Treff“, um den persönlichen Austausch zu vertiefen.

Das vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geförderte Betreuungsnetzwerk lädt auch im Jahr 2026 wieder zum Mitmachen ein. Termine und weitere Informationen erhältst du im Mehrgenerationenhaus unter 09521 9528250 oder per Mail an mghhassfurt.kv-has@brk.de.

