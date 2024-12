Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

LOHR AM MAIN, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Verkehrskontrolle deckt gefälschten Führerschein auf

Am Freitag, den 13. Dezember 2024, unterzog eine Polizeistreife in Lohr am Main einen 30-jährigen Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Mann war mit einem VW-Pkw unterwegs, als die Beamten ihn stoppten.

Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass der vorgelegte Führerschein eine Totalfälschung war. Die Beamten untersagten dem Fahrer daraufhin die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige gemäß den Bestimmungen des Strafgesetzbuches.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis eine ernsthafte Straftat darstellt, die sowohl strafrechtliche als auch verkehrsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.