Mit gefälschten Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Ein 19-jähriger Mann geriet am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr an der Mainlände in eine missliche Lage, als sein Auto nicht mehr ansprang. Ein Passant verständigte daraufhin die Polizei – mit weitreichenden Folgen für den jungen Fahrer.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann seinen Pkw in Würzburg erworben und nach Gemünden überführt hatte, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem waren an dem Fahrzeug nicht von der Zulassungsstelle ausgegebene Kennzeichen angebracht. Die HU-Plakette hatte der 19-Jährige eigenmächtig aufgeklebt, ein Zulassungsstempel fehlte vollständig.

Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.