Mit Handy und Alkohol am Steuer

LOHR AM MAIN – Eine 38-jährige Autofahrerin wurde am Samstagnachmittag in der Rechtenbacher Straße von einer Polizeistreife gestoppt, nachdem sie während der Fahrt ihr Smartphone benutzt hatte.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt, und der Fahrzeugschlüssel wurde einem fahrtüchtigen Bekannten übergeben.

Auf die Fahrerin kommen nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu.