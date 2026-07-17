Mit Herz durch die Altstadt: Schülerkunst lädt zum Entdecken ein

GEROLZHOFEN – Die Gerolzhöfer Altstadt wird bis einschließlich 26. Juli zur Kunstgalerie. Unter dem Motto „Herz zeigen“ präsentieren Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Derleth-Realschule ihre Werke in den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte der Innenstadt.

Mit den farbenfrohen Bildern möchten die jungen Künstlerinnen und Künstler ein Zeichen für Optimismus, Zusammenhalt und Menschlichkeit setzen. Inspiriert wurden sie dabei unter anderem von Keith Haring, James Rizzi, Yves Decoster und Banksy. Das Herz steht als Symbol für Hoffnung, Offenheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt der Ausstellung.

Die Kunstwerke laden Einheimische und Gäste zu einem besonderen Spaziergang durch die Altstadt ein. In den Schaufenstern gibt es zahlreiche Motive und kreative Ideen zu entdecken.

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Für Familien gibt es zusätzlich eine Mitmachaktion: In der Tourist-Information WeinPanorama Steigerwald im Alten Rathaus liegt ein kostenloser Übersichtsplan aus. Damit können Kinder auf „Herz-Schnitzeljagd“ gehen und die verschiedenen Kunstwerke in den Schaufenstern suchen.

Mit dem Projekt „Herz zeigen“ möchte die Ludwig-Derleth-Realschule den Dialog zwischen Schule, Stadt und Bürgerschaft stärken. Gleichzeitig sollen Leerstände kreativ belebt und das Stadtbild aufgewertet werden.

Unterstützt wird die Aktion durch den Verfügungsfonds der Stadt Gerolzhofen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, GEO kommunikativ, die Tourist-Information WeinPanorama Steigerwald sowie den Förderverein und den Elternbeirat der Ludwig-Derleth-Realschule.