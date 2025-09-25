Mit Herzblut Brücken gebaut – Ehrenamtliche Integrationsbegleiterin und Sprachlehrerin Ingrid Fächer nach zehn Jahren Engagement verabschiedet
HASSBERGE – Nach über zehn Jahren leidenschaftlichen Engagements für die Integration von Zugewanderten und Geflüchteten im Landkreis Haßberge ist Ingrid Fächer nun feierlich aus ihrem Ehrenamt verabschiedet worden. Seit 2015 war sie als ehrenamtliche Sprachlehrerin und Integrationsbegleiterin in Haßfurt und Umgebung für unzählige Menschen eine unverzichtbare Stütze auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland.
Ihr Engagement reichte weit über den reinen Deutschunterricht hinaus. Zu ihren vielfältigen Aufgaben zählten die Begleitung bei der oft schwierigen Wohnungssuche, die Unterstützung bei schulischen Belangen sowie bei der Suche nach Ausbildungs- und Studienplätzen. Zudem übernahm sie Integrationspatenschaften, vermittelte deutsche Werte und half bei der Orientierung im Alltag. Mit diesem breiten Spektrum an Hilfestellungen hat Ingrid Fächer maßgeblich zum Gelingen der Integration im Landkreis beigetragen.
Aus gesundheitlichen Gründen beendet Ingrid Fächer nun ihr aktives Ehrenamt. Bei der Verabschiedung durch die hauptamtlichen Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus wurde ihr großer Dank ausgesprochen. „Ihr Beitrag zur Integrationsarbeit war von unschätzbarem Wert für unsere Region – wir danken Frau Fächer von Herzen für ihre wertvolle Arbeit und ihren langjährigen Einsatz“, betonten die Integrationslotsinnen.
