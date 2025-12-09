Mit Kraft, Kompetenz und Leidenschaft für Euerbachs drei Dörfer
EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT – Die SPD Euerbach hat am 9. November ihre Nominierungsversammlung abgehalten und ihren Bürgermeisterkandidaten Jochen Kraft sowie die Liste für die Gemeinderatswahl 2026 einstimmig gewählt. Die Veranstaltung begann mit einem Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht sowie der Erinnerung an die Ausrufung der Republik 1918 und den Fall der Mauer 1989.
Bürgermeisterkandidat Jochen Kraft betonte in seiner Begrüßung, dass der 9. November ein passendes Datum sei, um eine Liste für eine demokratische Wahl aufzustellen. Er dankte den Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement.
Die Gemeinderatsliste
Die Versammlung, die unter der Leitung von Thomas Wohlfahrt, Bürgermeisterkandidat der SPD in Niederwerrn, stand, stellte die Weichen für die Gemeinderatswahl. Ziel ist es, die bisherigen drei Mandate (wahrgenommen von Jochen Kraft, Andreas Schraut und Uwe Böhm) zu verteidigen und nach Möglichkeit Sitze hinzuzugewinnen.
Die SPD-Liste bezeichnete Jochen Kraft als eine „großartige Mischung aus Jugend und Erfahrung, aus Männern und Frauen mit ganz viel Kompetenz und vor allem Leidenschaft für unsere drei Dörfer, Euerbach, Obbach und Sömmersdorf.“ Die Liste wurde bewusst für Nicht-Mitglieder geöffnet.
Kraft hob hervor, dass die SPD als einzige Liste Kandidatinnen und Kandidaten aus allen drei Ortsteilen stellt und damit den Anspruch verbindet, über die Dorfgrenzen hinweg Politik zu gestalten.
Die nominierten Kandidatinnen und Kandidaten sind im Einzelnen:
-
Jochen Kraft
-
Ursula Engels
-
Andreas Schraut
-
Jana Schraut
-
Uwe Böhm
-
Kerstin Neubert
-
Bernd Rausch
-
Verena Hackel
-
Dominik White
-
Claudia Rausch
-
Bernd Schraut
-
Christina Schmelzer
-
Hubert Guggenbichler
-
Claudia Kraft
-
Ralf Hemmerich
-
Reiner Schraut
Als Ersatzkandidaten wurden ebenfalls einstimmig Theo Hollmann und Oliver Hackel gewählt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!