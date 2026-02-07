Mit Leib und Seele: 3.000 Euro für den Wildpark Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Freunde des Wildparks Schweinfurt e.V. und der Bürgerverein Deutschhof e.V. haben eine Spende in Höhe von insgesamt 3.000 Euro an den Wildpark übergeben, um die Einrichtung pünktlich zum 60-jährigen Bestehen im Jahr 2026 zu unterstützen. Jeweils 1.500 Euro wurden von Florian Dittert und Ljubow Hurlebaus an Baureferent Rüdiger Köhler sowie Wildparkleiter Thomas Leier überreicht, die den unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlichen Helfer würdigten.

Die beachtliche Summe kam durch den Verkauf frischer Waffeln während der Waldweihnacht und beim Jahresabschluss zustande. Zahlreiche Besucher unterstützten die Aktion bewusst, um den Erhalt und die Weiterentwicklung des Parks zu fördern. Florian Dittert bedankte sich herzlich bei allen Ehrenamtlichen: „Ohne euren unermüdlichen Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.“

Das Jubiläumsjahr 2026 wird mit weiteren Aktionen gefeiert. Den Auftakt bildet ein erneuter Waffelverkauf am Sonntag, den 22. Februar, von 13 bis 16 Uhr zum Ende der Faschingsferien. Für das weitere Jahr sind bereits die traditionelle Ostereiersuche am Ostersonntag sowie das große Wildparkfest am 26. Juli in Planung. Informationen zu den Aktivitäten und Unterstützungsmöglichkeiten findest du unter www.wildparkfreunde-schweinfurt.de oder per E-Mail an info@wildparkfreunde-schweinfurt.de

Das könnte Dich auch interessieren: Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne