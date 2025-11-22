Mit Mama und Papa zur Arbeit – Mitbringtag bei der Landkreisverwaltung sorgte für spannende Augenblicke
HASSBERGE – Im Landratsamt Haßberge stand der Buß- und Bettag ganz im Zeichen der Familie: Zahlreiche Mitarbeitende nutzten den schulfreien Tag, um ihre 17 Kinder mit an den Arbeitsplatz zu nehmen.
Am Morgen erhielten die Mädchen und Jungen spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Landkreisverwaltung, von der Führerscheinstelle bis zur Personalverwaltung.
Ein besonderes Highlight war die anschließende Besichtigung des Flugplatzes in Haßfurt. Geschäftsführer Rolf Schneider und seine Frau Stefanie beantworteten die vielen Fragen der Kinder zum Flugbetrieb. Der Motorflugclub ermöglichte es den kleinen Gästen, im Cockpit einer Cessna 172 Platz zu nehmen. Auch die Besichtigung des Towers und des frisch renovierten MFC Hangars sorgte für strahlende Kinderaugen.
Der Mitbringtag endete mit einem gemütlichen Beisammensein in den Räumlichkeiten des Kreisjugendrings.
Landrat Wilhelm Schneider freute sich über die positive Resonanz und betonte: „Der Mitbringtag ist ein schöner Beweis dafür, dass Familie und Beruf vereinbar sind. Unser Landkreis ist ein attraktiver Arbeitgeber, der familienfreundliche Personalpolitik lebt.“ Auch die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Melanie Hofmann zog ein positives Fazit und hob hervor, dass das Betreuungsangebot die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtere.
Der Aktionstag ist Teil der familienfreundlichen Personalstrategie des Landkreises, zu der auch flexible Arbeitszeiten und Gesundheitsangebote gehören.
