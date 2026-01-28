Mit Musik Schmerz und Leid lindern
BAD NEUSTADT / NORDHEIM – Die Palliativstation am Campus Bad Neustadt hat eine Weihnachtsspende in Höhe von 1.000 Euro vom CUBE Store Nordheim (bikepoint Rhön) erhalten, um ergänzende Angebote für schwerstkranke Patienten zu finanzieren. Inhaberin Stefanie Hippeli, die selbst jahrelang als Krankenschwester im Klinikum tätig war, überreichte den Scheck persönlich an Dr. Michael Schneider und Dr. Ute Hiby. Das Geld soll insbesondere für die Musiktherapie verwendet werden, um den Alltag der Betroffenen durch heilsame Melodien aufzuwerten.
Für das medizinische Team der Station ist diese Unterstützung eine wertvolle Hilfe, da Musiktherapie oft über die reguläre Versorgung hinausgeht und maßgeblich dazu beiträgt, Leiden zu lindern. Stefanie Hippeli betonte bei der Übergabe die fachliche und menschliche Unverzichtbarkeit dieser Arbeit. Die Zuwendung ist Teil einer größeren Aktion des bikepoints Rhön-Lohr-Fulda, der in seinem gesamten Einzugsgebiet regionale soziale Einrichtungen fördert.
Neben der Station in Bad Neustadt profitierten zwei weitere Vereine von den diesjährigen Weihnachtsspenden des Fahrradspezialisten. Der CUBE Store in Lohr unterstützte den Verein „Trucker helfen Kindern“ in Himmelstadt, während der Standort in Fulda-Künzell eine Spende an den Förderverein Känguruh e.V. für Kinder- und Jugendmedizin gab. Damit setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für gesellschaftliches Engagement und die Unterstützung von Menschen in besonders belastenden Lebensphasen in der gesamten Region.
