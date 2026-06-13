Mit offenem Visier gegen das Tabu: „Fellows Ride“ rollt in Würzburg für die Depressionshilfe
WÜRZBURG / UNTERFRANKEN – Dröhnende Motoren für den guten Zweck: Am vorletzten Juni-Wochenende verwandelt sich Würzburg wieder in das regionale Zentrum einer weltweiten Bewegung. Zum wiederholten Mal fällt auf dem Vogel Campus der Startschuss für den „Fellows Ride“ – eine feierliche Motorradausfahrt und Demonstration, die das oft verschwiegene Thema Depressionen ins Rampenlicht rückt.
Am Samstag, den 20. Juni 2026, werden weit über 300 Bikerinnen und Biker in der Zellerau erwartet. Ihr gemeinsames Ziel unter dem Motto „Motorradfahren und Gutes tun“: Aufmerksamkeit generieren, Vorurteile abbauen und wichtige Spendengelder für lokale Hilfsprojekte sammeln.
Großes Jahresthema 2026: Die unterschätzte Altersdepression
Seit den Anfängen der Initiative im Jahr 2021 in Würzburg hat sich der Fellows Ride rasant entwickelt und ist mittlerweile zu einer globalen Bewegung mit mindestens 35 geplanten Ausfahrten im Jahr 2026 herangewachsen.
In diesem Jahr widmet sich die Organisation einem besonders sensiblen Schwerpunkt: der Altersdepression. In einer immer älter werdenden Gesellschaft betrifft diese Erkrankung Millionen von Menschen über 65 Jahren. Der abrupte Übergang in den Ruhestand, der Verlust sozialer Kontakte, körperliche Gebrechen oder das Gefühl von Einsamkeit sind häufige Auslöser. Der Fellows Ride 2026 will hier gezielt aufklären, Betroffene aus der Isolation holen und präventive Hilfsangebote unterstützen. Gefördert wird die Würzburger Aktion auch in diesem Jahr von der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp.
Die Route: 150 Kilometer durch Unterfranken
Die Demo ist als organisierte Ausfahrt angelegt und führt die Teilnehmer einmal quer durch die malerische Region:
-
Ab 09:00 Uhr: Eintreffen und Aufstellung der Motorräder im Innenhof des Vogel Campus in Würzburg.
-
10:30 Uhr: Offizieller Start und Abfahrt der Kolonne.
-
Die Strecke: Rund 150 Kilometer führt die Tour durch Unterfranken, inklusive eines geplanten Zwischenstopps zur Stärkung im unterfränkischen Großheubach (Landkreis Miltenberg).
-
Das Ziel: Die Biker kehren am Nachmittag nach Würzburg zurück. Am Kulturspeicher findet die feierliche Abschlusskundgebung statt, bei der auch die gesammelten Spenden direkt an regionale Initiativen übergeben werden.
Alle Event-Details im Überblick
Die Teilnahme an der Ausfahrt ist für jeden Motorradbegeisterten kostenlos, es wird jedoch um eine freiwillige Spende für die Depressionshilfe gebeten.
-
Termin: Samstag, 20. Juni 2026
-
Treffpunkt / Start: Vogel Campus (Innenhof), Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg
-
Veranstalter: Fellows Ride UG
Spendenmöglichkeiten:
Wer die Initiative finanziell unterstützen möchte, kann dies direkt vor Ort oder digital tun:
-
PayPal: danke@fellowsride.de
-
Banküberweisung: IBAN:
DE85 7903 0001 1000 1905 00(Verwendungszweck: Fellows Ride)
Egal ob auf dem Motorrad im Konvoi oder als unterstützender Zuschauer bei der Abschlusskundgebung am Kulturspeicher: Jede Stimme zählt, um der Volkskrankheit Depression die Stirn zu bieten und Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!