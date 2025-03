Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Verkehrsunfall nach Überholvorgang: Pkw überschlägt sich mehrfach

Am Mittwoch gegen 12:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße WÜ 52 zwischen Erlach und Zeubelried zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes geriet nach einem Überholvorgang vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug schleuderte in den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Totalschaden am Mercedes wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug musste von einer landwirtschaftlichen Fläche durch einen Abschleppdienst geborgen werden.