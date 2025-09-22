Mit Promille vom Fahrrad gestürzt – 2.000 Euro Schaden
KARLSTADT – Ein 66-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagmittag in der Hauptstraße gestürzt und hat dabei ein stehendes Auto beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.
Der Unfall ereignete sich gegen 12:25 Uhr, als der Radfahrer stadteinwärts fuhr und ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Er prallte gegen den PKW eines Pärchens, das sich anschließend nach seinem Wohlbefinden erkundigte. Dabei bemerkten die Zeugen Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von knapp einem Promille.
Der Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad sowie dem PKW wird auf fast 2.000 Euro geschätzt.
