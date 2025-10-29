Mit rund 70 Millionen wird der Umbau des Theaters nun doch teurer
SCHWEINFURT – Die Kosten für die Sanierung des Theaters Schweinfurt könnten weiter steigen und möglicherweise die Marke von 70 Millionen Euro erreichen. Nachdem die Schätzung im April bereits auf 62,3 Millionen Euro angehoben wurde, sehen sich die Verantwortlichen nun mit weiteren Forderungen konfrontiert.
In der Stadtratssitzung am Dienstag mussten die Verantwortlichen einräumen, dass die Steigerungen hauptsächlich auf folgende Punkte zurückzuführen sind:
- Entsorgungskosten für entdeckte Schadstoffe.
- Erweiterte Anforderungen an den Brandschutz.
- Eine schlechtere als erwartete Bausubstanz.
Viele dieser Mehrkosten sind Forderungen der Baufirmen, die derzeit juristisch geprüft werden. Trotz der finanziellen Herausforderungen wird erwartet, dass das rund 60 Jahre alte Theater zum geplanten Zeitpunkt fertig wird und die Spielzeit ab September 2027 wieder am gewohnten Standort stattfinden kann.
