Mit Schreckschusspistole geschossen – Betrunkener löst Polizeieinsatz aus

ASCHAFFENBURG/DAMM – Ein größerer Polizeieinsatz sorgte am Dienstagabend für Aufsehen im Stadtteil Damm, nachdem ein 49-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Philippstraße mehrere Schüsse abgegeben hatte. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusspistole, die der Mann legal besaß.

Gegen 22:15 Uhr meldeten Anwohner der Polizei Schüsse aus einer Wohnung. Aufgrund der unklaren Lage und der Möglichkeit, dass es sich um eine scharfe Waffe handeln könnte, rückten die Beamten mit entsprechender Schutzausrüstung zum Einsatzort aus.

Vor Ort gelang es den Einsatzkräften, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Der 49-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten die benutzte Schreckschusspistole, die sichergestellt wurde.

Der Mann war zum Zeitpunkt des Vorfalls stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.