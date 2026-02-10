Mit über zwei Promille in den Gegenverkehr gekommen – Führerschein sichergestellt

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG – Ein 47-Jähriger geriet am frühen Montagabend in den Gegenverkehr und verursachte dadurch einen Unfall. Unfallursächlich war dem Sachstand nach die erhebliche Alkoholisierung des Mannes.

Dem Sachstand nach fuhr ein 47-jähriger türkischer Staatsangehöriger am Montag, gegen 17:20 Uhr, mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2309 von Sulzbach kommend in Richtung Obernau.

Auf Höhe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße geriet der BMW auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Opel eines 40 Jahre alten Deutschen zusammen, der sich dort auf die Abbiegespur einfädelte.

Das könnte Dich auch interessieren: Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag Tefal launcht die leiseste Heißluftfritteuse mit XL-Kapazität

Die Obernburger Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. Hier stellten die Beamten beim BMW Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Verdacht, dass der Mann nicht fahrtüchtig ist, wurde durch einen Vortest des Atemalkohols erhärtet. Dieser ergab über zwei Promille.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wird der Sachschaden an beiden Pkw auf jeweils circa 4.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Der 47-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.