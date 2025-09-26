Mit Volldampf – HerbstFest im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN – Das „HerbstFest“ im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen der Region. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, lädt das Museum von 10 bis 17 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm mit historischen Vorführungen, Musik und zahlreichen Mitmachangeboten ein.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den herbstlichen Arbeiten und historischen Maschinen. Der Förderverein Dampfmaschinenmuseum Hanau-Großauheim bringt zwei Attraktionen mit: Ein acht Tonnen schwerer Dampftraktor von 1896 treibt die historische Dreschmaschine des Museums an und lässt so die Zeit der Dreschkolonnen wieder lebendig werden. Ergänzend dazu setzt eine Kleindampfmaschine von 1924 eine Drehbank in Gang. Auch Lanz-Traktoren aus der Museumssammlung, darunter der Bulldog HL 12 von 1928, werden präsentiert.
Bei guter Witterung können Kinder ab 13 Uhr bei der Erdäpfelernte auf dem Acker helfen. Aus dem Kraut wird ein Kartoffelfeuer entfacht, in dem die Knollen gegart und direkt vor Ort probiert werden können. Wer möchte, kann zudem an der Spindelpresse beim Keltern von naturtrübem Apfelsaft mithelfen und diesen genießen.
Für weitere Unterhaltung sorgen traditionelles Handwerk und Kultur. In der Schmiede aus Waldberg zeigt David Rosenberg sein Können am Amboss. In der Dorfschule aus Krausenbach wird Unterricht wie vor 1900 lebendig, während Kinder in der Aktionsscheune einen herbstlichen Holz-Türstopper in Igel-Form gestalten können. Für musikalische Akzente sorgt ab der Mittagszeit der „Rucksackmusikant“ Michael Manger.
Auch für das leibliche Wohl ist umfassend gesorgt. Im Dreiseithof aus Leutershausen lädt das historische Kochprogramm „Was kommt heute auf den Tisch?“ zum Mitmachen und Probieren ein. Daneben locken herzhafte Spezialitäten wie Kartoffel-Spiralen, Bauernwurst mit Kartoffelsalat, Bratwürste, Rostbrätchen oder Räucherfisch. Frisch gebackenes Brot und Kleingebäck aus dem Backhaus, Kaffee und Kuchen sowie süße Quitten-Leckereien ergänzen das Angebot. Dazu passen Museumsbier, Rhöner Biere, Federweißer und Frankenweine. Einkehrmöglichkeiten bieten das Brotzeitstübchen und das Museumswirtshaus „Zum Schwarzen Adler“. Besucher können zudem handgemachte Wildfruchtprodukte, Streuobst-Spezialitäten, Gemüse oder Rhöner Kartoffeln für den Genuss zuhause erwerben.
Der Eintritt beträgt 8 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigungen und Familienkarten sind ebenfalls erhältlich. Zusätzlich stehen Parkplätze in der Carl-Josef-Sauer-Straße bereit. Weitere Informationen sind unter www.freilandmuseum-fladungen.de abrufbar.
