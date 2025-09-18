Mitarbeiter eines Supermarktes bedroht und beleidigt

THÜNGERSHEIM – In einem Lebensmittelmarkt in Thüngersheim wurde am Mittwochabend ein 33-jähriger Mitarbeiter von einem bislang unbekannten Mann beleidigt und bedroht. Der Täter reagierte auf ein einfaches Lächeln aggressiv. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Am Straßacker. Als der Marktangestellte einen unbekannten Mann mit einem Lächeln begrüßte, reagierte dieser unverständlich aggressiv. Er beleidigte den Mitarbeiter und drohte ihm mit einer körperlichen Auseinandersetzung, bevor er das Geschäft in unbekannte Richtung verließ.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank, hat eine dunkle Haut und schwarze Haare. Auffällig ist ein Tattoo auf der linken Seite seines Halses.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.