Mitarbeiterin sichert Tatbeute von über 1.000 Euro – tatverdächtige Diebin flüchtet

BAD KISSINGEN – Am Mittwochvormittag konnte eine Mitarbeiterin einer Drogerie in der Unteren Marktstraße einen Ladendiebstahl verhindern. Eine bislang unbekannte Frau versuchte, Parfum im Wert von über 1.000 Euro zu stehlen, wurde jedoch von der Angestellten gestoppt.

Gegen 10:50 Uhr lösten die elektronischen Diebstahlsicherungen aus, als die Täterin gemeinsam mit einem etwa sechsjährigen Mädchen das Geschäft verließ. Die Mitarbeiterin verfolgte die Frau, sprach sie an und brachte das gestohlene Parfum zurück in den Laden. Anschließend flüchtete die Diebin mit dem Kind in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Bad Kissingen blieb erfolglos.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Etwa 168 cm groß

Circa 37 Jahre alt

Kräftige Statur

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 bei der Polizei Bad Kissingen zu melden.