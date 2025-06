Miteinander Digitalisierung im Mehrgenerationenhaus Haßfurt erleben

HASSFURT – Am Freitag, 27. Juni 2025, lädt das Mehrgenerationenhaus Haßfurt zum bundesweiten Digitaltag ein und öffnet von 11:00 bis 13:00 Uhr die Türen des Stadtlabors in der Innenstadt.

Der Digitaltag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken“ und will digitale Teilhabe für alle erlebbar machen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot: Techniklotsen stehen bereit, um bei Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co. zu helfen. Zudem informiert das Projekt Smart Green City Haßfurt über digitale Stadtentwicklungsmaßnahmen, unter anderem die neuen Informationsstelen, die direkt vor Ort ausprobiert werden können.

Parallel findet von 10:00 bis 12:00 Uhr ein weiteres Angebot an der Heinrich-Thein-Schule in der Hofheimer Straße 14–16 statt. Im Rahmen des Projekts „Lernen durch Engagement“ werden Berufsschülerinnen und -schüler selbst zu Lehrenden und geben ihr Wissen zum Thema Sprachassistenten weiter.

Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mitzumachen, sich zu informieren und auszuprobieren.