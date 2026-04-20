Miteinander im Verkehr – Initiative für mehr Sicherheit und Verständnis
LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem Beginn der Fahrradsaison setzt der Landkreis Schweinfurt ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit und gegenseitiges Verständnis auf den Straßen. Unter dem Motto „Miteinander im Verkehr“ startet am 3. Mai eine landkreisweite Kampagne, die über das gesamte Jahr hinweg mit verschiedenen Aktionen für ein respektvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer werben wird.
Gefährliche Situationen im Straßenverkehr entstehen oft durch Unkenntnis bestehender Regeln oder mangelnde Vorsicht. Hier setzt die neue Info-Offensive an, an der sich alle 29 Gemeinden des Landkreises beteiligen. Gemeinsam mit Partnern wie der Verkehrswacht und dem Bauernverband sollen gezielt Konfliktpotenziale abgebaut und die Sicherheit insbesondere für Radfahrer erhöht werden. Landrat Florian Töpper betont dabei das Ziel, den Landkreis noch fahrradfreundlicher zu gestalten, damit alle Bürger sicher an ihr Ziel gelangen.
Offizieller Auftakt in Heidenfeld
Der Startschuss für die Kampagne fällt am Sonntag, den 3. Mai, um 14:00 Uhr in Heidenfeld. Die Eröffnung findet auf dem Parkplatz gegenüber der Klostermauer statt und ist eingebettet in den „Autofreien Sonntag“ der Gemeinden im Schweinfurter Mainbogen.
Programm und Mitmach-Aktionen
Besucher erwartet vor Ort ein informatives Angebot rund um die Mobilität im Landkreis:
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Beratung: Die Radverkehrsbeauftragte Ursula Schmidt steht für Fragen und Informationen zur Radverkehrsstrategie des Landkreises zur Verfügung.
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Gewinnspiel: Am Glücksrad können nützliche Preise rund um das Thema Fahrrad gewonnen werden.
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Wissen: Ein Aktionsflyer, der vorab online unter www.landkreis-schweinfurt.de/radverkehr abrufbar ist, liefert wichtige Hintergrundinfos und erhöht die Gewinnchancen am Stand.
Weitere Details zum begleitenden Programm des Autofreien Sonntags sind zudem unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ftourismus.schweinfurt.de%2Feinfach-urlaub%2Faktivurlaub zu finden. Die Kampagne lädt alle Verkehrsteilnehmer ein, sich über geltende Regeln zu informieren und aktiv zu einem sichereren Verkehrsklima beizutragen.
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