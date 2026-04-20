Auto IU

Miteinander im Verkehr – Initiative für mehr Sicherheit und Verständnis

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Miteinander im Verkehr – Initiative für mehr Sicherheit und Verständnis
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit dem Beginn der Fahrradsaison setzt der Landkreis Schweinfurt ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit und gegenseitiges Verständnis auf den Straßen. Unter dem Motto „Miteinander im Verkehr“ startet am 3. Mai eine landkreisweite Kampagne, die über das gesamte Jahr hinweg mit verschiedenen Aktionen für ein respektvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer werben wird.

Gefährliche Situationen im Straßenverkehr entstehen oft durch Unkenntnis bestehender Regeln oder mangelnde Vorsicht. Hier setzt die neue Info-Offensive an, an der sich alle 29 Gemeinden des Landkreises beteiligen. Gemeinsam mit Partnern wie der Verkehrswacht und dem Bauernverband sollen gezielt Konfliktpotenziale abgebaut und die Sicherheit insbesondere für Radfahrer erhöht werden. Landrat Florian Töpper betont dabei das Ziel, den Landkreis noch fahrradfreundlicher zu gestalten, damit alle Bürger sicher an ihr Ziel gelangen.

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Offizieller Auftakt in Heidenfeld
Der Startschuss für die Kampagne fällt am Sonntag, den 3. Mai, um 14:00 Uhr in Heidenfeld. Die Eröffnung findet auf dem Parkplatz gegenüber der Klostermauer statt und ist eingebettet in den „Autofreien Sonntag“ der Gemeinden im Schweinfurter Mainbogen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Pizza Pronto: Italienischer Genuss für Zuhause

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Programm und Mitmach-Aktionen
Besucher erwartet vor Ort ein informatives Angebot rund um die Mobilität im Landkreis:

  • Beratung: Die Radverkehrsbeauftragte Ursula Schmidt steht für Fragen und Informationen zur Radverkehrsstrategie des Landkreises zur Verfügung.

  • Gewinnspiel: Am Glücksrad können nützliche Preise rund um das Thema Fahrrad gewonnen werden.

  • Wissen: Ein Aktionsflyer, der vorab online unter www.landkreis-schweinfurt.de/radverkehr abrufbar ist, liefert wichtige Hintergrundinfos und erhöht die Gewinnchancen am Stand.

Weitere Details zum begleitenden Programm des Autofreien Sonntags sind zudem unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Ftourismus.schweinfurt.de%2Feinfach-urlaub%2Faktivurlaub zu finden. Die Kampagne lädt alle Verkehrsteilnehmer ein, sich über geltende Regeln zu informieren und aktiv zu einem sichereren Verkehrsklima beizutragen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026

Mehr

Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

Hexenzauber zur Walpurgisnacht: Familienprogramm im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

20. April 2026
Auseinandersetzung vor Nachtclub: Türsteher setzt Pfefferspray gegen zwei Gäste ein

Auseinandersetzung vor Nachtclub: Türsteher setzt Pfefferspray gegen zwei Gäste ein

20. April 2026
Vandalismus und Unfallfluchten: Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen nach mehreren Vorfällen

Vandalismus und Unfallfluchten: Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen nach mehreren Vorfällen

20. April 2026
Einbruch in den Ratskeller Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Einbruch in den Ratskeller Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

20. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)