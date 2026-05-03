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„Miteinander, voneinander, füreinander!“: 3. Volkacher Unternehmertreff in Krautheim

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
„Miteinander, voneinander, füreinander!“: 3. Volkacher Unternehmertreff in Krautheim
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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VOLKACH / KRAUTHEIM – Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr geht der Volkacher Unternehmertreff in die nächste Runde. Am Mittwoch, den 06. Mai 2026, lädt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach ab 18:00 Uhr zum dritten Netzwerktreffen ein – diesmal in die Brauerei Düll nach Krautheim.

Die Veranstaltung hat sich fest im Kalender der Region etabliert und bietet eine unkomplizierte Plattform für den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik.

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Ziel des Treffens ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer der VG zusammenzubringen, um:

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  • Kontakte zu knüpfen: Bestehende Verbindungen zu vertiefen und neue Partnerschaften zu initiieren.

  • Impulse zu setzen: Durch spannende Vorträge und den Austausch über aktuelle Trends und innovative Strategien.

  • Lösungen zu finden: Entwicklungspotenziale der Region direkt anzusprechen und gemeinsam mit kommunalen Entscheidern Ideen zu entwickeln.

Austausch mit der Politik

Neben den wirtschaftlichen Akteuren nehmen auch die drei frisch im Amt bestätigten Bürgermeister der VG teil: Heiko Bäuerlein (Volkach), Sibylle Säger (Nordheim a.M.) und Elisabeth Drescher (Sommerach). Sie stehen den Teilnehmern für direkte Gespräche in lockerer Atmosphäre zur Verfügung.

Auch Sebastian Karl, Vorsitzender des Marketingvereins Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V., begrüßt die Fortsetzung der Reihe, die den Zusammenhalt der lokalen Wirtschaft nachhaltig stärkt.

Wichtige Details zur Teilnahme

  • Termin: Mittwoch, 06. Mai 2026, 18:00 Uhr

  • Ort: Brauerei Düll, Krautheim

  • Eintritt: Kostenfrei

  • Anmeldung: Um eine kurze Anmeldung per E-Mail an stadt@volkach.de wird gebeten.

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