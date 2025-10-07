Mitgliederversammlung 2025 der Tafel Schweinfurt e. V.
SCHWEINFURT – Die Tafel Schweinfurt e. V. hielt ihre jährliche Mitgliederversammlung ab und zog eine beeindruckende Bilanz über die geleistete Arbeit. Im vergangenen Jahr wurden über die Tafel jede Woche 3.204 Menschen (darunter 885 Kinder) mit geretteten Lebensmitteln versorgt.
Der Vorsitzende Ernst Gehling hob das enorme ehrenamtliche Engagement der 160 Helfer hervor, die insgesamt rund 450 Tonnen Lebensmittel an 300 Tagen bewegten. Die Tafel betonte, dass sie weit mehr als eine reine Lebensmittelausgabe sei – sie ist eine Gemeinschaft, in der gelacht, geholfen und geredet wird.
Bilanz der Tafelarbeit 2024
Der Jahresbericht des Vorsitzenden veranschaulichte die große logistische Herausforderung der Tafelarbeit:
- Ausgegebene Scheine: 1.404 Tafelscheine wurden von Caritas und Diakonie ausgestellt.
- Versorgte Menschen pro Woche: 3.204 Personen.
- Lebensmittelmenge: An 300 Tagen im Jahr wurden ca. 450 Tonnen Lebensmittel bewegt.
- Fahrleistung: Das Fahrerteam legte rund 48.400 km zurück.
- Betreuung: Das Sortier- und Ausgabeteam bewältigte 39.000 Bedienkontakte.
Ernst Gehling dankte den 160 ehrenamtlichen HelferInnen sowie den Unternehmen, Institutionen und privaten Spendern, deren Unterstützung für die Arbeit unverzichtbar ist.
Herausforderungen und Zukunftsausblick
Der Vorstand berichtete, dass die Sicherung des Standorts Schweinfurt sowie der Umzug der Tafel in Gerolzhofen zentrale Aufgaben im vergangenen Jahr waren. Schatzmeister Andreas Lang musste zwar von zurückgehenden Sach- und Geldspenden berichten, gab jedoch ein positives Signal für die zukünftige Arbeit.
Für die Zukunft plant die Tafel, vermehrt jüngere ehrenamtliche HelferInnen zu gewinnen. Zudem soll das Wissen um die Haltbarkeit und Vielfalt von Lebensmitteln nach dem Motto „Hilf ihnen es selbst zu tun“ auch bei Kindern verbreitet werden.
Die Mitgliederversammlung appellierte eindringlich an die Öffentlichkeit: „Wir brauchen weiterhin Unterstützung als Sach-, Geld- oder Zeitspende. Jeder Beitrag ist wertvoll, jede/r gibt was er/sie kann.“
