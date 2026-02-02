Auto IU

Mitsingabend „du Herr über die Zeit“ in Gochsheim

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026
Foto: Rolf Wenner
GOCHSHEIM – Nach einer längeren Pause lädt die bekannte Gochsheimer Kirchenband „MehrBlick“ am Samstag, den 7. Februar 2026, um 18:00 Uhr zu einem stimmungsvollen Mitsingabend in die Kirche St. Michael ein. Unter dem Motto „Du Herr über die Zeit“ erwartet die Besucher ein Programm aus leisen Klängen, eigenen Kompositionen und bekannten Liedern, ergänzt durch bewegende Impulse. Der Eintritt zu dieser musikalischen Auszeit ist frei, wobei Spenden für die Finanzierung der bereits abgeschlossenen Innenrenovierung der Kirche erbeten werden.

Sandy und Klaus Fiedler, Martin Thys und Heiko Kuschel knüpfen mit diesem Abend an eine beliebte Tradition an und schaffen einen Raum zum Durchatmen und Miterleben. Die Mischung aus Konzert und gemeinsamem Gesang bietet eine besondere Gelegenheit, die Atmosphäre der frisch renovierten Heimatkirche musikalisch zu genießen. Im Anschluss an die Veranstaltung lädt die Kirchengemeinde alle Gäste zu Glühwein, Punsch und Knabbereien in den Kirchhof ein, um den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Weitere Informationen zur Band und zum Termin finden Interessierte unter www.mehrblick-die-band.de oder auf der regionalen Kirchen-Webseite.

