Mittagessen angebrannt – eine Person verletzt – 10.000 Euro Schaden

KITZINGEN – Am Montagnachmittag wurde Rauchentwicklung in einem Anwesen in der Mainbernheimer Straße mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich Essen auf dem Herd entzündet und so starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Ein erster Löschversuch durch Bewohner des Hauses misslang. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Kitzingen gelöscht. Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.