Mittelfinger, Widerstand und Beleidigung…

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am 25. April 2025 gegen 20:20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf eine Auseinandersetzung zwischen einem späteren Beschuldigten, einem 48-jährigen Mann, und einer Gruppe Jugendlicher an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof aufmerksam.

Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, zeigte der 48-Jährige den Jugendlichen wiederholt und provokativ den Mittelfinger. Nach der erfolgten Personalienfeststellung wurde dem 48-Jährigen ein Platzverweis erteilt, dem er jedoch keine Folge leistete und sich weiterhin weigerte, den Bereich zu verlassen. Als die Beamten daraufhin beabsichtigten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, leistete dieser erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Jugendlichen fortwährend mit unflätigen Ausdrücken. Glücklicherweise wurde bei dieser Auseinandersetzung niemand körperlich verletzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die ergänzende sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Ihre Beobachtungen könnten maßgeblich zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts beitragen.