Mittelstandsunion zeichnet Beständig Autowelt mit dem Mittelstandspreis 2026 aus

SCHWEINFURT/GOCHSHEIM (LKR. SCHWEINFURT) – Die Mittelstandsunion Schweinfurt Stadt und Landkreis hat den Mittelstandspreis 2026 an die Beständig Autowelt verliehen und damit die Entwicklung des familiengeführten Unternehmens sowie dessen regionales Engagement gewürdigt.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Feierstunde übergeben. In seiner Laudatio hob der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Oliver Schulte, die langfristige Unternehmensentwicklung hervor. Aus einem 1962 gegründeten Betrieb sei eine moderne Unternehmensgruppe mit Standorten in Gochsheim, Haßfurt und Knetzgau entstanden.

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Die Beständig Autowelt beschäftigt heute rund 220 Mitarbeitende und ist mit Marken wie Mercedes-Benz und Kia sowie dem Bereich Beständig Campers im Markt aktiv. Besonders hervorgehoben wurden dabei kontinuierliche Investitionen, Innovationsbereitschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region.

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Neben der wirtschaftlichen Entwicklung wurde auch das gesellschaftliche Engagement der Unternehmerfamilie betont, das sich in der Unterstützung regionaler Projekte und Initiativen widerspiegelt.

Der Vorsitzende der Mittelstandsunion betonte zudem die Bedeutung mittelständischer Unternehmen für die regionale Wirtschaft und forderte bessere wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, insbesondere beim Bürokratieabbau und bei Genehmigungsverfahren.