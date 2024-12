Mobile Übersetzungsgeräte ab sofort im Landratsamt Schweinfurt nutzbar

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit im Landratsamt Schweinfurt.

Um diesen noch verständlicher und effizienter zu gestalten, wurde eine innovative Lösung eingeführt: Ab sofort stehen den Mitarbeitenden mobile Übersetzungsgeräte zur Verfügung, die Sprachbarrieren überwinden helfen.

Die Geräte, deren Bedienung an Smartphones erinnert, bieten zahlreiche Funktionen wie Echtzeitübersetzungen in Text und Ton sowie die Möglichkeit zur Übersetzung von Fotos und Dokumenten. Insgesamt stehen rund 90 Sprachen zur Auswahl. Sätze können entweder gesprochen oder eingegeben werden und werden dann in der gewünschten Sprache angezeigt oder vorgelesen.

Mitarbeitende und Bürgerinnen und Bürger zeigten sich begeistert von der neuen Technologie. Sie ermöglicht nicht nur eine bessere Verständigung, sondern fördert auch den Servicegedanken des Landratsamtes sowie die kulturelle Vielfalt im Landkreis Schweinfurt.