Mobiler Ultraschall im Notarzteinsatz: Würzburg setzt neuen Standard

Gemeinsamer Startschuss von BRK und UKW für den Einsatz eines mobilen Ultraschallgerätes Notarzteinsatzfahrzeug des Bayerisches Rotes Kreuz (BRK). Die Anschaffung wurde möglich durch die Unterstützung des Universitätsbundes Würzburg (links Gunter Schunk, Vorsitzender des Universitätsbundes). Foto: UKW / Kim Sammet
WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg stärkt die notfallmedizinische Versorgung durch die Einführung mobiler Ultraschallgeräte auf dem Notarzteinsatzfahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes. Dank der finanziellen Förderung durch den Baetz-Preis des Universitätsbundes Würzburg können lebensbedrohliche Erkrankungen wie innere Blutungen oder Herzleiden nun bereits am Einsatzort schneller und präziser diagnostiziert werden.

Die Geräte gehören nicht zur Standardausstattung von Rettungsfahrzeugen, weshalb Würzburg mit dieser Initiative eine Vorreiterrolle in Bayern einnimmt. Unter der Leitung der Klinik für Anästhesiologie wurden zudem zertifizierte Fortbildungskurse für Notärzte und Notfallsanitäter etabliert sowie die Technik fest in die studentische Lehre und die Ausbildung von Assistenzärzten integriert. Prof. Dr. Thomas Wurmb und Prof. Dr. Patrick Meybohm betonten, dass die moderne Diagnostik, die bereits auf dem Rettungshubschrauber Christoph 18 bewährt ist, die Versorgungsqualität für die Patienten unmittelbar verbessert.

Das Projekt basiert auf einer engen Kooperation zwischen dem Universitätsklinikum und dem Kreisverband Würzburg des Bayerischen Roten Kreuzes. Weitere Informationen zur Notfallmedizin am Standort findest du unter

www.ukw.de

