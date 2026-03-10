Mobiler Ultraschall im Notarzteinsatz: Würzburg setzt neuen Standard
WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg stärkt die notfallmedizinische Versorgung durch die Einführung mobiler Ultraschallgeräte auf dem Notarzteinsatzfahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes. Dank der finanziellen Förderung durch den Baetz-Preis des Universitätsbundes Würzburg können lebensbedrohliche Erkrankungen wie innere Blutungen oder Herzleiden nun bereits am Einsatzort schneller und präziser diagnostiziert werden.
Die Geräte gehören nicht zur Standardausstattung von Rettungsfahrzeugen, weshalb Würzburg mit dieser Initiative eine Vorreiterrolle in Bayern einnimmt. Unter der Leitung der Klinik für Anästhesiologie wurden zudem zertifizierte Fortbildungskurse für Notärzte und Notfallsanitäter etabliert sowie die Technik fest in die studentische Lehre und die Ausbildung von Assistenzärzten integriert. Prof. Dr. Thomas Wurmb und Prof. Dr. Patrick Meybohm betonten, dass die moderne Diagnostik, die bereits auf dem Rettungshubschrauber Christoph 18 bewährt ist, die Versorgungsqualität für die Patienten unmittelbar verbessert.
