Mobilität kein Privileg: Bundeskabinett bringt große Führerschein-Reform 2026 auf den Weg
BERLIN / DEUTSCHLAND – Der Erwerb des Führerscheins in Deutschland steht vor einer historischen Kehrtwende. Angesichts explodierender Kosten von durchschnittlich rund 3.400 Euro hat das Bundeskabinett ein umfassendes Reformpaket beschlossen. Das Ziel von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder ist eindeutig: Die Fahrausbildung soll digitaler, flexibler und vor allem deutlich bezahlbarer werden, ohne dabei Abstriche bei der Verkehrssicherheit zu machen.
Mit dem beschlossenen Gesetzentwurf zur Änderung des Fahrlehrergesetzes wird gleichzeitig ein massiver Bürokratieabbau für die Fahrschulen eingeleitet. Starre Dokumentationspflichten fallen weg, um den Betrieben mehr unternehmerischen Gestaltungsspielraum zu geben.
Die fünf Kernpunkte der Modernisierung im Überblick
Die Reform greift tief in das bisherige, oft als starr kritisierte Ausbildungssystem ein und setzt auf zeitgemäße digitale Lösungen:
1. Digitaler Theorieunterricht ohne Präsenzpflicht
Die klassische Pflicht, für die Theoriesitzungen abends im Fahrschulraum zu sitzen, wird abgeschafft. Fahrschüler können sich das theoretische Wissen künftig vollständig digital – beispielsweise per App – im eigenen Tempo aneignen. Die Fahrschulen entscheiden selbst, ob und in welchem Umfang sie noch Vor-Ort-Unterricht anbieten. Da hierdurch teure Schulungsräume wegfallen können, sinken die Fixkosten der Fahrschulen, was direkt an die Kunden weitergegeben werden soll.
2. Schlankere Theorieprüfung
Das komplexe und oft verwirrende Bewertungssystem der theoretischen Prüfung wird vereinfacht. Zudem wird der Fragenkatalog im Umfang spürbar reduziert. Der Fokus liegt künftig ganz gezielt auf essenziellen Fragen zur Verkehrssicherheit, um das hohe Qualifikationsniveau in Deutschland zu sichern.
3. Wegfall der Pflicht-Sonderfahrten
Bislang waren für den Pkw-Führerschein exakt zwölf Sonderfahrten (Autobahn, Überland, Nachtfahrt) gesetzlich vorgeschrieben. Diese starre Zahl fällt. Deutschland passt sich dem EU-Recht an: Es bleibt zwar vorgeschrieben, dass diese drei Fahrsituationen trainiert werden müssen, wie viele Fahrstunden dafür nötig sind, entscheidet künftig jedoch die Fahrlehrerin oder der Fahrlehrer individuell nach dem Können des Schülers.
4. Fahrpraxis mit Angehörigen (Modellversuch)
Eine der wohl größten Neuerungen: Wer die Theorieprüfung erfolgreich bestanden hat, darf künftig unter Anleitung von nahestehenden Personen im privaten Rahmen Fahrpraxis sammeln. Diese Praxisphasen werden mit der regulären Ausbildung in der Fahrschule kombiniert. Da diese Form der Ausbildung zunächst erprobt wird, können die Bundesländer eigenständig entscheiden, ob sie den Modellversuch umsetzen. Zudem wird der Einsatz von modernen Fahrsimulatoren in der Ausbildung rechtlich gestärkt.
5. Online-Vergleich via „Mobilithek“
Um den Wettbewerb anzukurbeln und versteckte Kosten aufzudecken, müssen Fahrschulen ihre Preise sowie die Erfolgsquoten ihrer Prüflinge künftig online in der staatlichen Datenbank „Mobilithek“ veröffentlichen. Eltern und Fahrschüler erhalten so erstmals ein transparentes Werkzeug, um Qualität und Kosten der Anbieter direkt miteinander zu vergleichen.
Wie geht es weiter?
Der Startschuss im Bundeskabinett ist gefallen. Als nächster Schritt wird die begleitende „Verordnung zur Modernisierung der Fahrschulausbildung“ in Kürze separat im Kabinett beraten, um die Details für die praktische Umsetzung rechtlich zu fixieren.
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